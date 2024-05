Gammel OB-rekord har stået alene i 30 år - men ikke længere

Da midtbanemanden John Damsted sendte bolden i nettet for OB den 12. juni 1994 var det ikke kun et særligt mål, fordi det var ét ud af i blot tre superligamål, han scorede i sin karriere.

Hans mål medførte nemlig et udfald på en superligasæson, der ikke siden er blevet matchet. Før nu.

For John Damsteds overtidsscoring til 3-2 mod FC København betød, at guldmedaljerne skiftede hænder i sidste spillerunde. FC København lå nummer 1 inden kampen, men andetsteds i landet vandt Silkeborg over AaB, og så var det Silkeborg, der kunne juble over at have stjålet guldmedaljerne fra FC København på allersidste spillerunde.

30 år skulle der gå, før det til eftermiddag skete igen. Brøndby lå nummer 1 i Superligaen inden sidste spillerunde - og lignede sikre guldvindere ved stillingen 1-0 40 minutter inde i kampen mod AGF, idet FC Midtjylland samtidig var bagud 0-2 mod Silkeborg. Men en AGF-udligning i Brøndby og tre lynmål i Herning betød, at guldet pludselig skiftede hænder.

Og dér blev det - selvom Silkeborg udlignede til 3-3, for AGF gjorde det onde ved Brøndby og slog dem 3-2 - præcis samme cifre som OB slog FC København med 12. juni 1994, da guldet skiftede hænder på sæsonens sidste dag.

OB sluttede i øvrigt sæsonen 1993/1994 på en tredjeplads.