Giver Andreas Odbjerg seks stjerner: "En moderne Kim Larsen"

Torsdag aften spillede Andreas Odbjerg den første af tre udsolgte koncerter i træk på Posten i Odense, og det var til stor begejstring for Fyens Stiftstidendes udsendte anmelder, som belønnede bysbarnets performance med hele seks ud af seks mulige stjerner.

I anmeldelsen skriver musikanmelderen Simon Staun blandt andet, at "Hvis Andreas Odbjerg var præst, ville jeg gå i kirke hver søndag".

Anmelderen medgiver ellers, at han havde nærmest urealistisk høje forventninger til Odbjergs optræden i Odense, men at de viste sig at være berettigede.

Ifølge spillestedsleder på Posten Morten Østlund, er det første gang en dansk musiker melder udsolgt til tre koncerter i streg på posten. Kim Larsen havde også tre koncerter i streg, men den sidste var kun næsten udsolgt.

Andreas Odbjerg er fra Odense, og i avisens anmeldelse fremgår det, at han i visse kredse kaldes en moderne Kim Larsen. Ovenpå gentagne råb fra publikum, som lød "en gang Odense, altid Odense", mener anmelderen heller ikke den sammenligning er blasfemisk.

Læs hele anmeldelsen på Fyens.dk her.