Grimt styrt til stort ridestævne: Indlagt til observation

En ridetur til Scandinavia Jumping Tour gik helt galt for en teenager, der styrtede med sin hest i Odense Congress Center mandag klokken 10.40.

Det bekræfter Dorthe Ketterle, som er medejer af stævnet.

Styrtet så meget voldsomt ud, og rytteren var bevidstløs i omtrent 10 minutter. En ambulance blev kaldt til stedet, og kørte pigen på Odense Universitetshospital, fortæller Dorthe Ketterle.

- Men vi har fået godt nyt fra hospitalet om, at hun er oppe og gå igen og har det godt efter omstændighederne. Hun er dog fortsat indlagt til observation, beretter stævnearrangøren.

Hun understreger i øvrigt, at det er det første alvorlige styrt i nyere tid for stævnet. Styrtet skyldtes et mislykket spring med en pony.