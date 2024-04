Håndværkere spiser hveder i protest

Blik- og Rørarbejderforbundet er ikke tilfredse med, at politikerne har sløjfet store bededag som helligdag, så i dagens anledning tog de rundt til deres medlemmer med hveder for at vise solidaritet.

Fagforeningen for VVS'ere, skorstensfejere og blikkenslagere vil fortsætte med at kæmpe imod fjernelsen af helligdagen.

- Formålet er at vise vores medlemmer, at det kun er med overenskomster og aftaler med os og vores arbejdsgivere, at vi kan sikre, vi får de fri- og helligdage, vi skal. Det kan vi ikke overlade til folkekirken og politikerne, siger Niels Braaby, der er næstformand i Blik- og Rørforbundet.