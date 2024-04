H.C. Andersen har fødselsdag - men rådmand vil have mere

H.C. Andersen fylder i dag 219 år, og det bliver blandt andet markeret i Eventyrhaven i Odense.



Også busserne flager rundt i byen i den silende forårsregn.

Men står det til by- og kulturrådmand Søren Windell (K), så skal den fynske digters fødselsdag hvert år markeres i endnu højere grad:

- Jeg synes ikke, at vores detailliv og bymidte får nok ud af d. 2 april. Nu er det så trist vejr i dag, men det kunne lige så godt være bedre vejr, hvor vi kunne have arrangementer hen over dagen, der trækker flere ind til byen - at vi også brugte ham (red. H.C. Andersen) til det.

Og den er de klar på hos Museum Odense. Museumsinspektør Henrik Harnow slår fast, at selvom digteren er over 200 år gammel, så er der nye måder at vise ham frem:

- På museet ser vi klart, der er potentiale for mere. Der er mange forskellige måder at spejle og gøre Andersen relevant på for nutidens mennesker.