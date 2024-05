En mand fra Odense havde overordentligt meget held i sprøjten i weekenden.

Som den eneste i landet ramte han nemlig alle 13 rigtige i det sagnomspundne Tips13. Dermed sikrede han sig hovedgevinsten på hele to millioner danske kroner.

- Jeg har ramt 13 rigtige før, men jeg har højest vundet 14.000 kroner. Og så vinder jeg to millioner! Jeg kan ikke rumme det. Jeg er stadig i chok, siger manden, der ønsker at være anonym, i en pressemeddelelse til Danske Spil.

Han har eftersigende spillet Tips13 de sidste 50 år, og han plejer at tænke sig grundigt om, inden han sætter sine krydser. I lørdags var det dog en anden sag:

- Jeg havde travlt, for vi skulle have gæster, så jeg satte bare nogle krydser. Og så vinder jeg to millioner. Det kommer fuldstændig bag på mig, siger han.



Pengene skal bruges på en "makeover" af mandens hus, og så har han netop kigget på et nyt lydanlæg til 100.000 kroner, forlyder det.

Normalt udløser en enlig 13’er én million kroner, men fordi Danske Spil i denne tid fejrer, at det er 75 år siden, at den første tipskupon så dagens lys, så var præmien i weekenden fordoblet.