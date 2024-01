Fynske Bank Kammeratskabsprisen



Vinder: Sif Gorm Hansen, Nyborg Skytteforening



- Det føles megagodt, og jeg havde overhovedet ikke regnet med det, siger 18-årige Sif Gorm Hansen i en pressemeddelelse.



- Det største er stadig, at dem fra min klub overhovedet havde lyst til at nominere mig. Så ved man, at de andre kan lide, at jeg er en del af klubben, og at de sætter pris på de ting, jeg gør, siger hun.



Udover æren modtog Sif Gorm Hansen 25.000 kr. til klubkassen fra Fonden for Fynske Bank.