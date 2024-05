Rådmand for Klima og Miljøforvaltningen i Odense Tim Vermund (S) svarer nu på kritikken. Han skriver, at han ser frem til at mødes med borgere og forretningsdrivende fra området.

- For jeg forstår godt, at de reagerer, når noget af hverdagens logistik bliver ændret. Men samtidig må vi stille os selv spørgsmålet, om vi vil prioritere den kollektive transport. Det er det, vi gør med busbaner, som giver flere busser til tiden og får passagererne hurtigere frem, skriver Tim Vermund i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.



Han tilføjer, at Fynbus har beregnet, at tiltaget vil medføre en besparelse på 1,7 millioner kroner. De penge vil rådmanden investerer i flere busafgange. Dermed håber han på at skabe en positiv spiral, så endnu flere tager bussen.