Jorden revner under Odense Rulleskøjteklub

Odense Rulleskøjteklub er kommet på usikker grund - bogstavelig talt.

Til daglig holder klubben til ved multibanerne på Syddansk Universitet, hvor vind og vejr har sat sine spor i asfalten.

Så dybe spor, at banerne flere steder er så medtagede, at medlemmerne helt afholder sig fra at bruge dem, fordi det er for farligt at køre på.