Kæmpe signing: Odense Bulldogs henter landsholdsspiller

Odense Bulldogs har netop offentliggjort en ny signing. Der er tale om et velkendt ansigt i form af 24-årige Daniel Baastrup Andersen, der skifter tilbage til klubben fra Frederikshavn White Hawks.

Den unge back spillede for Odense Bulldogs tilbage i 2019-2020-sæsonen, og han har nu tegnet en toårig kontrakt med klubben.

Det oplyser Odense Bulldogs i en pressemeddelelse.

- Jeg var rigtig glad for at være i Odense, sidst jeg var der, så det var en nem beslutning at vende tilbage nu. Det er en fed by og et dejligt sted at bo, og så har Bulldogs nogle fantastiske fans, som altid har gjort, at man føler sig velkommen – og dem ser jeg frem til at spille foran igen, siger Daniel Baastrup Andersen.

De seneste to sæsoner har Daniel Baastrup Andersen været kaptajn for henholdsvis Herlev Eagles og Frederikshavn White Hawks, så det er ikke en hr. hvem som helst, der nu er at finde på isen i Odense.

Præstationerne har desuden kastet flere landsholdsudtalelser af sig.