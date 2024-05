Som reaktion på den afgrundsdybe krise, som OB lige nu befinder sig i, har klubben valgt at lukke alle træninger for medier og fans i løbet af ugen.

Det oplyser OB på sin hjemmeside, hvor klubben begrunder det drastiske tiltag med, at den har "valgt at fjerne så mange forstyrrelser omkring holdet som muligt".

- Vi har brug for ro. Der venter en vigtig uge, hvor vi skal gøre alt for at få de afgørende point, så vi kan spille i Superligaen efter sommerferien. Vi har to kampe på få dage, og derfor kræver det 100% fokus på opgaven, og ikke alt det, der sker udenfor banen, siger cheftræner Søren Krogh.



OB træner alle dage i løbet af ugen med undtagelse af torsdag og søndag, hvor klubben spiller mod henholdsvis Hvidovre og Randers.

Der eksisterer tre runder af Superligaen, og OB skal forlade sig på, at deres direkte nedrykningsrivaler fra Vejle sætter point til i to af kampene, hvis øens hold skal gøre sig forhåbninger om overlevelse i landets bedste fodboldrække.

Derudover skal der meget gerne ni point på kontoen i de resterende tre kampe.