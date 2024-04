Krogh ovenpå OB-fiasko: - Vi skal spille til helvede derudaf

Ovenpå 1-3-blamagen til Viborg fredag var det en tydeligt skuffet OB-cheftræner, som TV 2 Fyn mødte ved reservernes træning i Ådalen lørdag. Han forsøger dog ikke at lade nederlaget fylde for meget.

- Jamen vi skal se fremad. Vi skal lynhurtigt få samlet noget kraft og krudt ind i det her hold, siger cheftræner Søren Krogh og uddyber:

- Det var, når man ser den igen, en kamp, hvor vi pisser det lidt væk, og hvor vi ikke er omhyggelige nok i nogle vigtige situationer.

Ifølge cheftræneren indeholder holdet - nederlaget til trods - masser af kvalitet.

- Det handler om, hvordan det bliver sat sammen. Og det er min store opgave: Ligesom at få noget synergi ind i det her hold. Og jeg synes, vi har haft det. Jeg skal finde det frem igen nu, siger Søren Krogh og advarer holdet mod at lade frygten for nedrykning tage over:

- Jeg er nødt til at fokusere på, at vi ikke skal styres af frygt eller en tabel. Måske vi har været der lidt faktisk, men igen: Lad os se ud over det og så spille til helvede derudaf, siger cheftræneren.

Som det tidligere er sket i sæsonen, faldt holdet sammen til sidst, hvor Viborg scorede to mål.

- Tåbeligt at indkassere to mål igen inden for de sidste ti minutter. Et point havde - ud fra den præstation vi leverer - egentlig været okay for os, siger cheftræneren.

OB har syv kampe tilbage i sæsonen.