Kvinde sparker ud efter tilfældige ved letbanestation

En 49-årig kvinde havde en ualmindelig skidt dag på kontoret søndag.

Fyns Politi modtog nemlig en anmeldelse kl. 14.34 om, at kvinden råbte ukvemsord og sparkede ud efter tilfældige, der stod og ventede ved letbanestationen ved Odense Banegård Center.

- Hun kommer simpelthen i konflikt med de andre på stedet, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist til TV 2 Fyn og tilføjer, at Fyns Politi var på stedet kort tid efter anmeldelsen, hvor de anholder kvinden.

- Jeg formoder, at hun var påvirket af enten alkohol eller stoffer, for hun fik lov til at sove den ud i detentionen, oplyser vagtchefen.

Ifølge Fyns Politi kom ingen til skade under optrinnet.

Kvinden bliver sigtet efter ordensbekendtgørelsen og kan nu se frem mod en bøde.