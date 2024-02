Letbaneafgange aflyst - dreng påkørt efter superligakamp

Odense Letbane kører søndag aften ikke mellem Tarup Center og Odense Idrætspark, det oplyser Odense Letbane på sin hjemmeside.

Her oplyses det også, at der kører erstatningsbusser i stedet. Det oplyses ikke af Odense Letbane, hvad der er årsag til, at letbanen ikke kører på strækningen, men man forventer at være klar igen til at genoptage driften snarest.

Ifølge billeder fra stedet er der politi og beredskab på stedet.

Ifølge Fyens.dk, der har talt med vagtchefen hos Fyns Politi, så skyldes driftstoppet, at en 15-årig dreng er blevet påkørt af letbanen efter superligakampen mellem OB og Brøndby. Han var lettere tilskadekommen og er ifølge avisen blevet bragt til OUH.