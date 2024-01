Letbanen giver status og forventet driftsstart

Det meste af dagen har passagererne måtte spejde langt efter Letbanen i Odense, og der går formentlig et par timer endnu, før man igen kan rejse med den.

Det oplyser Odense Letbane på sin hjemmeside, hvor de skriver, at de forventer de første letbanetog begynder at køre klokken 16. Herfra vil der dog stadig gå et par timer, før der er fuld drift på strækningen.

Frem til klokken 16 er letbanedriften indstillet og erstatningsbusser indsat. De er dog udfordret på grund af tæt trafik. For at undgå en lignende situation fredag morgen vil Odense Letbane køre enkelte letbanetog på strækningen igennem for at forhindre ny is og sne i at fæstne sig på skinner og køreledninger.