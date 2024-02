Må man amme på cafe og restaurant? Vi spurgte folk i gågaden

Kan du acceptere en ammende mor ved nabobordet, når du er på cafe eller restaurant? Det ville personalet på den restaurant, som Heidi Hørlück Callesen besøgte i august, ikke. I stedet blev hun henvist til toilettet for at amme sit nyfødte barn på en restaurant i Odense.

- Jeg er bare så undrende, for det var en helt tom restaurant. Der var nul mennesker. Hvorfor vil de ikke hellere have én kunde, der ammer, end ingen kunder. Jeg er overrasket over, at vi ikke er kommet længere, forklarede Heidi Hørlück Callesen til TV 2 Fyn om baggrunden for opslaget.

TV 2 Fyn tog et billede af en ammende kvinde med på gågaden i Odense og spurgte folk, hvad de synes om at sidde ved siden af en ammende kvinde, når de spiser. Hør holdningerne i videoen øverst i artiklen.