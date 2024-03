Mads vil gøre det enkelt og billigt at gå til gokart

Motorsport kan være en dyr hobby. Eget køretøj og ressourcerne omkring det kan hurtigt løbe op i mange penge.

Det ønsker Mads Eielsø Hansen, formand og træner hos Odense Gokart Klub, at gøre op med. Klubben tilbyder nemlig et medlemskab, hvor folk blot kan leje sig til det hele.

- Det kan være en svær verden at komme ind i. Normalt kræver det en varevogn eller trailer og reservedele, men her kan man bare møde i sit stiveste puds, og så klarer vi det for folk. Motorsport mangler tilgængelighed for alle, og ikke blot dem med god økonomi.

Mads Eielsø Hansen fortæller øverst i artiklen om, hvordan man via Odense Gokart Klub, også har mulighed for at deltage ved DM i udlejningsgokart