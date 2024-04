Midaldrende mænd kommer op at slås i fitnesscenter

Et mildt sagt usædvanligt optrin udspillede sig i fitnesscentret PureGym på Grønløkkevej i Odense onsdag eftermiddag.

Her kom to midaldrende mænd fra Odense Kommune på henholdsvis 53 og 58 år nemlig op at slås. Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- De to mænd kommer i håndgemæng, hvorefter vi modtager en anmeldelse klokken 12.23 og er på stedet med en patruljevogn kort tid efter, siger sektionsleder hos Fyns Politi Heidi Klokker til TV 2 Fyn.

Hun vil ikke oplyse, hvem der indgav anmeldelsen, men tilføjer, at de to mænd er blevet afhørt af Fyns Politi, som vurderer, at de var "lige gode om det".

Hvad der ledte til slagsmålet, vil Fyns Politi heller ikke oplyse.

De to mænd er blevet sigtet efter ordensbekendtgørelsen og kan nu se frem mod en bøde hver især.

Ifølge Heidi Klokker kom ingen svært til skade under slagsmålet.