Muldvarp fra TV 2-dokumentar er odenseaner

36-årige Amira Smajic er hovedperson i TV 2-dokumentaren 'Den Sorte Svane', hvor hun er muldvarp og fungerer som bindeled mellem fine facader og skumle afkroge.

Hun er erhvervsjurist og har i over et årti arbejdet for berygtede bande- og rockergrupperinger i Danmark, heriblandt Hells Angels, Bandidos, Satudarah, LTF og NNV.

Amira Smajic er født i Bosnien og flygtet fra borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Som barn kom hun til Danmark med sin familie og voksede op i Odense.

I Odense uddannede hun sig til erhvervsjurist på Syddansk Universitet, hvor hun dimitterede i 2011. Siden startede hun sin karriere i Odense hos den nu fængslede revisor Johnny Hast Hansen, som er dømt for groft bedrageri.

Senere åbnede hun sit eget kontor, Advokatfirmaet Smajic, i København. Her blev hun en vigtig person i den kriminelle underverden, hvor hun rådgav i alt fra skattesnyd til stråmandsoperationer.

Se dokumentaren på TV 2 Play.