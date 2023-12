Norsk venstre back spiller ikke med i semifinale

Dagens semifinale i Santander Final 4 bliver uden Odense Håndbolds venstre back Tonje Løseth.

Det skriver Odense Håndbold i en pressemeddelelse.

Tonje Løseth og hendes forlovede Anders skal nemlig være forældre til juni, og selvom håndboldspilleren glæder sig, kommer hun også til at savne dagene i håndboldhallen.



- Vi er meget glade for skulle være forældre, og blive en lille familie til juni. Jeg vil fortsætte med at være omkring holdet, og støtte og heppe på pigerne fra sidelinjen. Jeg kommer til at savne spille håndbold i denne sæson, men er motiveret for at komme stærkt tilbage til håndboldbanen i næste sæson, siger Tonje Løseth.