Nu er der lagt ny strategi for børnene i Odense

I går blev der vedtaget en ny strategi på Børn- og Ungeudvalgsmødet i Odense Kommune, som handler om, at børn i Odense i højere grad skal opleve fællesskab og opnå en følelse af at være forbundet med omverden.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg fornemmer et behov i tiden for, at børn kan fordybe sig og mærke nærvær og fællesskab omkring sig. Det vil jeg gerne styrke dem i - ligesom jeg gerne vil styrke dem i følelsen af at være forbundet med verden omkring sig så som naturen, kulturen og samfundet, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).



Strategien bliver lagt oven på den i forvejen eksisterende dannelsesstrategi, der blev vedtaget i 2017, og som fremhævede nogle vigtige indre egenskaber at styrke hos Odenses børn og unge: Nysgerrighed, mod, vedholdenhed og medmenneskelighed.

Egenskaberne er siden hen blevet en del af dagligdagen i dagtilbud, skoler og der, hvor familier får en ekstra hånd i ryggen.

Handlingsplanen forventes at blive vedtaget i juni.