Nu er strandtudsen tilbage i Odense

Fynske padde-entusiaster må have svært ved at få armene ned i disse dage.

Den såkaldte strandtudse har nemlig meldt sin tilbagekomst i Odense Fjord. Det skriver Odense Kommune på Facebook.

Strandtudsen er en truet dyreart og forsvandt for 50 år siden helt fra Odense Fjord, da deres levesteder svandt ind.

Det afstedkom, at Odense Kommune i 2020 byggede et stykke dige inde i landet øst for Seden Strandby, hvilket gav plads til at genskabe den naturlige strandeng i området.

Fordybninger, sandskrænter samt hundredvis af små strandtudser, som løbende er sat ud i området gennem en årrække, har nu ført til, at ansat i Natur og Miljø hos Odense Kommune Lars Kildahl Sønderby mandag aften kunne optage lydene fra et decideret strandtudse-kor.

- Hvis vi er villige til at give pladsen og skabe gode rammer, så vender naturen tilbage. Det her er bare et eksempel på det. Man skal aldrig miste håbet for naturen, siger en glad Lars Kildahl Sønderby i opslaget.