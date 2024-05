Ny pulje skal gøre det lettere for frivillige at få støtte

Det skal være lettere for frivillige ildsjæle at få støtte til forskellige projekter. Det er hensigten med den nye "Her og Nu-pulje", som Odense Kommune har oprettet.

Med puljen kan man hurtigt og med minimal indsats søge op til 5.000 kr. til arrangementer eller projekter, der gør en positiv lokal forskel. Det er Udvalget for Frivillighed og Civilsamfund, der står bag idéen.



Det er en god idé, lyder det fra en af de frivillige.

- Vi vil gerne søge det til at lave et enkelt eller to events, som kan rekruttere frivillige, siger Helle Rønnemos, der er talsperson i Korup Ungeklub.

Der er i første omgang afsat 100.000 kroner om året til puljen.