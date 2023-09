Ny varmestue åbnet i Bolbro: - Vi nøjes ikke bare

Bolbro har fået en ny varmestue, som får socialt udsatte i området til at måbe.

Sådan lyder det hvert fald fra lederen af Kirkens Korshær i Odense, Kaj Skjølstrup.

- Det er fantastisk. Da brugerne trådte ind første gang måbede de, og sagde: "ej, er det her virkelig bygget til os," beretter lederen.

Den nye varmestue ligger på Stadionvej 47 og har været længe undervejs. Det gør dog ikke noget for Kaj Skjølstrup, når resultatet er så godt, som det er blevet.

- Mange brugere er vokset op i hjem med udfordringer og mangel på penge og har haft den der følelse af, at man skulle nøjes, og pludselig bliver der bygget en varmestuen, hvor man ikke nøjes, men gør det ordentlig og flot, siger lederen og tilføjer.



- Det betyder også, at man begynder, at se på sig selv som et andet menneske. Et menneske der er noget værd og værd at hjælpe.

Brugerne af den nye varmestue i Bolbro kan få sig et måltid mad, få vasket tøj og hvile sig i trygge rammer på stedet.