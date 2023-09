Nybagt student fra Odense-gymnasie er europamester i science

19-årige Martin Stengaard Sørensen vandt lørdag den prestigefyldte førsteplads ved EM-finalen i Bruxelles for unge forskere i alderen 14 - 20 år. Den unge forsker vandt med et opsigtsvækkende projekt om en ny metode til at køle små raketmotorer med, fremgår det af en pressemeddelelse fra Unge Forskere.

Martin Stengaard Sørensen vandt guld foran 135 andre skarpe, unge forskerhjerner fra 36 europæiske lande.

- Jeg er ovenud glad. Det er næsten uvirkeligt og helt uventet. For der er så mange gode projekter hernede, lød det fra den unge forsker umiddelbart efter at triumfen var en realitet.

Martin Stengaard Sørensen er født og opvokset på Fyn, og så er han nybagt student fra Odense Tekniske Gymnasium hvorefter han netop er startet på DTU. Hans adgangsbillet til EM-finalen var, at han i april i København vandt Technologyprisen ved Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, Unge Forskere.



Med prisen til den unge forsker følger 7.000 euro svarende til godt 50.000 kr.



”Regenerativ køling af små raketmotorer med forblandet fremdriftsmiddel”, var projekttitlen som udløste en førsteplads.