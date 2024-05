OB-direktør: - Ingen er tilfredse

OB's fodbolddirektør Björn Wesström stillede i dag op til interview med fremmødte medier ved holdets træning i Ådalen. Han var dog kort i de fleste svar, og afviste helt at evaluere på sæsonen.

- Evalueringen på sæsonen må vi tage når vi har resultatet. Det vi skal fokusere på nu er de tilbageværende kampe, sagde han til TV 2 Fyn.



Den seneste sæson har været præget af dårlige sportslige resultater, mens gode spillere er blevet solgt fra til klækkelige summer. Fodbolddirektøren afviser dog at man har prioriteret økonomi frem for sportslige resultater.

- Det er jo en balance for klubben, at være bæredygtig over tid og samtidig få udviklet klubben – også i forhold til at vi har de rette forudsætninger, den rigtige bane, lederskab og antal spillere samtidig med at vi ikke giver underskud.



Wesström vil heller ikke evaluere på sin egen indsats, men understreger at han hver dag arbejder stenhårdt på at holdet skal præstere det bedst mulige. Den eneste evaluerende spørgsmål han svarede på var, om han var tilfreds.

- Vi står til nedrykning, hvorfor skulle jeg være tilfreds? Ingen er tilfredse i hele klubben, hvorfor skulle jeg være det?