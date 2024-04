OB-ejer lander bedste overskud nogensinde

Odense Sport og Event, som beskæftiger sig med Fodboldklubben OB, flere hoteller, events, koncerter og catering, har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2023. Resultatet før skat er på godt 25 millioner, hvilket er det stærkeste regnskab i virksomhedens historie.

Administrerende direktør, Enrico Augustinus, finder resultatet tilfredsstillende:

- Målet er altid sorte tal på bundlinjen, og det er lykkedes os at skabe et godt resultat i 2023, hvilket selvfølgelig er positivt, siger Enrico Augustinus.

En af årsagerne til det gode resultat er, at Odense Boldklub har haft succes med spillersalg.

- Odense Boldklub er samlet set blevet en bæredygtig klub, der leverer sorte tal, blandt andet på baggrund af stigende spillersalg, og som har en stor og loyal fanskare bag sig. Vi ser igen i år gode takter fra akademiet, hvor både U15- og U17-holdet overvintrer på førstepladsen i deres respektive rækker, fortæller Enrico Augustinus.

Målt på antallet af tilskuere og tv-seere var OB klubben med de fjerdehøjeste tal i Superligaen. Også fra sponsorer og samarbejdspartnere er opbakningen stor: en meget stor andel har gentegnet deres sponsorat, ligesom der i 2023 kom 29 nye sponsorer til.

Trods den store opbakning fra baglandet lykkedes det ikke klubben at indfri ambitionerne om en plads i superligaens slutspil. OB måtte således tage til takke med en 8. plads i landets bedste række.

- Konkurrencen om at være med i top-6 af dansk fodbold skærpes konstant, og vi må konstatere, at vi, trods en klar strategi og øgede driftsomkostninger, ikke i 2023 lykkedes med at skrabe de nødvendige point sammen, fortæller Enrico Augustinus.