OB jagter første hjemmesejr: - Vi skal være skarpere

Mandag aften skal OB spille sin første kamp efter landsholdspausen - og det bliver mod Silkeborg IF.

Det er endnu ikke blevet til en sejr for OB på hjemmebane denne sæson, og for at det skal ændres, kræver det mere skarphed, mener OB-spiller Rami Al Hajj:

- Vi skal være skarpere hen mod slutningen af kampene, hvor vi størstedelen af de afgørende mål imod os er gået ind. Samtidig skal vi være mere effektiv i offensiven, hvor vi skal udnytte vores chancer, fortæller han.

Kampen mod Silkeborg IF spilles på Odense Stadion klokken 19.00.