OB-profil beder om støtte fra fans forud for vigtig kamp

Det er en vigtig kamp, der venter OB mandag, hvor fynboerne skal spille imod Vejle Boldklub. Begge klubber kæmper i øjeblikket for at undgå nedrykningsstregen.

Profilen Tobias Slotsager ser frem til kampen, selvom der er pres på.

- Jeg glæder mig utroligt meget. Det er et vanvittig vigtigt opgør for os, og vi skal i hvert fald sørge for at få de tre point, så vi ikke får Vejle tættere på os, siger Tobias Slotsager til klubbens hjemmeside.

- Det betyder bare så meget for os, at de er der på både hjemme- og udebane. Støtten er der, som du også kunne se til træningen i går, hvor de var mødt op med bannere for at vise deres støtte. Det er vigtigt for vores situation, at støtten fortsætter, selvom det er svært, siger han.