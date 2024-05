OB Q er nu meget tæt på at rykke op i den bedste liga, efter at holdet i eftermiddag vandt 1-0 over B93 på hjemmebane.

- Det var en god følelse inde på banen. Vi gjorde det sammen som hold i dag, og jeg er bare virkelig stolt af holdet, siger Dikte Bang, som scorede dagens ene mål for OB Q.

Sejren får hende dog ikke til at hvile på laurbærerne.

- Vi slipper måske nerverne lidt, men vi kæmper stadig som om, vi går efter førstepladsen, siger hun.