OB udlejer den 20-årige offensivspiller Johannes Selvén til den islandske klub Vestri frem til d. 7. juli. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

I sommers hentede OB Johannes Selvén til klubben på en treårige kontrakt. Han har spillet ti kampe i den stribede trøje og scoret to mål.

- Johannes er en ung spiller, der har brug for spilletid for at tage det næste skridt i sin udvikling, og derfor er dette en god mulighed for alle involverede, udtaler Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.