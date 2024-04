Odense får ny spillefilmfestival

OFFspring er navnet på en ny spillefilmfestival i Odense, der slår dørene op i april 2025.

Festivalen kommer til at vare mellem 7-10 dage.

Her vil der være visninger af både nationale og internationale film, talks og mange andre formater, hvor publikum kommer i spil.

Festivalen udspringer af kortfilmfestivalen OFF - Odense International Film Festival, som er den eneste danske kortfilmfestival, der er Oscar-, EFA- og Robert-kvalificerende - og dermed kan nominere kortfilm til de nævnte priser.



- Nu starter det jo sådan lidt, jeg vil ikke sige i det små, men alligevel i Nordisk Films biografer i Banegårdcenteret. Og så er ambitionen jo også, at den skal vokse større og komme rundt, fortæller By- og Kulturrådmand i Odense Kommune, Søren Windell, og fortsætter:

- Måske også ud i lokationer, som vi normalt ikke forbinder med en biograf. For at vise de her film, som jo er film, som jo ikke er en stor Hollywood-produktion, men som er noget helt andet, og som også er spillefilmslængde, og dermed også kan gå videre til nogle andre konkurrencer.

Økonomiudvalget i Odense Kommune støtter spillefilmfestivalen OFFSpring med 2 millioner kroner årligt de kommende tre år. Den øvrige finansiering bliver gennem fonde.