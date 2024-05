Odense Håndbold er ude af Champions League på trods af sejr

Odense Håndbold er ude af kvindernes Champions League efter en sejr på 32-30 over tyske Bietigheim.

Odense skulle som minimum vinde med fire mål for at tvinge kampen i straffekast, men vandt kun med to. Det var trods talrige muligheder for at udbygge en tomålsføring i kampens slutperiode.

Dermed går Bietigheim videre til Final 4-stævnet i Budapest i begyndelsen af juni.

Især Mie Højlund og Andrea Aagot Hansen så skarpe ud og hjalp fynboerne til en firemålsføring halvvejs igennem første halvleg.



Det danske tophold manglede dog den sidste skarphed i det resterende af halvlegen, og Bietigheim fik reduceret Odenses føring til ét mål og pauseresultatet 17-16.

Men trods talrige muligheder for at udbygge føringen, fik Odense Håndbold aldrig ordentlig fat.

En sejr på 32-30 var ikke nok til at vinde samlet over Bietigheim, og Odense går dermed glip af Final 4-stævnet i Budapest.