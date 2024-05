Odense Havn danner ramme om kæmpe gymnasieevent

Der er dømt hygge, fællesskab og konkurrence for alle pengene, når elever og ansatte fra de fire gymnasier Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium slår pjalterne sammen til det årlige OS Regatta på Odense Havn på torsdag 16. maj.

Her skal omkring 3.000 elever og ansatte dyste i alt fra dragebådsræs, beachvolley, fodbold, petanque og orienteringsløb.

Det skriver Odense STX og HF i en pressemeddelelse.

- Det er et virkeligt fedt arrangement og fedt, at vi kan samles på tværs af gymnasierne på denne måde, udtaler gymnasieelev Freja Frost, der står over for sit tredje OS Regatta.

Det er ottende gang, at OS Regatta bliver afholdt. Arrangementet løber af stablen fra klokken 12 til 15.