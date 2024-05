Politiet beder borgere om hjælp - hvem er de her to?

Fyns Politi vil gerne have offentlighedens hjælp til at identificere to personer, der er mistænkt for et gaderøveri i weekenden. Røveriet fandt sted ud for Sankt Hans Gade 24 lørdag 4. maj klokken 19.01, hvor den forurettede havde aftalt at mødes med en køber til en mobiltelefon.

To personer dukkede op på det aftalte sted, men forlod igen med mobilen uden at betale. Det påtalte den forurettede, der herefter blev truet med en kniv. Herefter løb de to gerningspersoner fra stedet.

Fyns Politi har indhentet videoovervågning fra området, hvor man kan se de to personer, som politiet mistænker for gaderøveriet. Alle henvendelser om mulig identifikation eller øvrige oplysninger til sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114, mail fyn@politi.dk.