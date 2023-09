Politiet bekræfter: Skud affyret i parcelhuskvarter

Tirsdag eftermiddag er der blevet affyret skud i et parcelhusområde i det sydøstlige Odense.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det er dermed også forklaringen på, at politiet i løbet af eftermiddagen og aften har været massivt tilstede i området omkring Vokshatten og Tornbjerg Gymnasium, som TV 2 Fyn beskrev tidligere på aftenen.

Skuddene blev afgivet omkring 16.25.

Fyns Politi mistænker, at episoden kan have relation til bandemiljøet i Odense. Dog skulle ingen være kommet til skade under skyderiet.

I forbindelse med skyderiet, hører politiet gerne fra vidner, der har set noget i området Svovlhatten og Vokshatten. Eventuelt omkring stisystemerne i området.



Politiet efterlyser samtidig to mænd, der beskrives som 20 til 30 år og iført mørkt tøj.

Har man set noget i forbindelse med episoden, kan man kontakte Fyns Politi på telefon 114.