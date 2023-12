Politiet undersøger forhold ved letbanen tæt på Ikea

Fyns Politi er til stede på letbanestationen ved Ikea for at undersøge en anmeldelse.

Der går flere betjente rundt på stationen, heriblandt en indsatsleder, og der er også en ambulance på stedet.

Politiet bekræfter tilstedeværelsen over for TV 2 Fyn, men ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad det drejer sig om.

TV 2 Fyn har talt med betjentene, der er til stede ved letbanestationen, men de ønsker heller ikke at udtale sig.

Ifølge Odense Letbane er der ingen forstyrrelser i letbanetrafikken i Odense.