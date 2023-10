Politiker vil hejse Israels flag i Odense - ved siden af Ukraines

Venstre i Odense vil på onsdagens økonomiudvalgsmøde fremsætte forslag om, at det israelske flag sidestilles med Ukraines.

Det vil betyde, at der også skal flages på Flakhaven og på Odense Slot med den blå jødestjerne på den hvide baggrund – side om side med det blågule flag.

- Det gør vi, fordi Israel på helt samme vis som Ukraine er blevet invaderet på deres territorium, siger beskæftigelse- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Israel blev lørdag udsat for et omfattende angreb fra den militante palæstinensisk islamistiske bevægelse Hamas. Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at Israel og Hamas er i krig.



Meningerne om krigen i Mellemøsten har dog været mere delte herhjemme. I København har der været demonstrationer for Palæstina, som det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S) kaldte for "klamme billeder", men Christoffer Lilleholt frygter ikke lignende episoder i Odense.



- Det skal de være velkomne til at gøre. Vi er et demokratisk land på samme måde som Israel, fastslår han.



Odense Kommune har flaget med det ukrainske flag siden 3. marts 2022 - kort efter invasionen fra Rusland begyndte.