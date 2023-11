Rahbæk Juel ønsker klar udmelding fra Venstre og Konservative

Er I inde, eller er I ude? Det spørgsmål vil Odenses Borgmester, Peter Rahbæk Juel, gerne have svar på fra Venstre og Konservative. Tirsdag tager borgmesteren fløjlshandskerne af i debatten om mobilitetsplanen, der hænger i en tynd tråd.

- Jeg vil gerne have en klar melding fra dem om, de er med og vil arbejde loyalt for forliget, og at de vil tage det sure med det søde, siger han til TV 2 Fyn.

- Det er kompromiset, der ligger i et forlig. Kan man ikke finde ud af det, så kan man ikke være med. Og hvis et ord ikke er et ord, så er det svært at have tillid. De har en opgave i at overbevise mig og andre partier om, at de vil være med. Nu er nok, nok, og det er op til dem at afgøre, om de vil det her helhjertet, siger borgmesteren videre.