Raser over hærværk: - Det er noget forbandet svineri

- Det her skal vi ikke finde os i, siger rådmand Søren Windell om det hærværk, der er blevet lavet på Odense Rådhus.

Mandag morgen mødte politikerne nemlig ind til graffititekster med ordene "Gaza" og "Free Gaza", der er blevet skrevet på bygningen, fliserne og en af skulpturerne ved Odense Rådhus.

Graffitien er blevet lavet efter en demonstration for Palæstina, som fandt sted lørdag. Men hvem gerningsmændene er, er stadig uvist. Derfor må arrangørerne af demonstrationen tage ansvaret, mener by- og kulturrådmand, Søren Windell.

- Jeg vil se, om vi kan få sendt regningen for det her, når det er blevet fjernet hurtigst muligt, til dem, der er arrangør for det her, siger han.

Efter hærværket mener han ikke længere, det skal være muligt at holde demonstrationer for Palæstina i centrum af Odense.

- Når man ikke kan behandle den her plads ordentligt, så skal man heller ikke være her, siger rådmanden.