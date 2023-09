Sådan skal UNESCO-udpegning fejres på Nonnebakken

Odense Kommune og Museum Odense fejrer, at Odenses ringborg på Nonnebakken er blevet til UNESCO Verdensarv med en ny lysinstallation, som åbnes i forbindelse med en folkefest senere på måneden.

- Det er vigtigt at markere Nonnebakken på dens oprindelige plads i byen. At man kan fornemme den kæmpe vikingeborgs dimensioner, form og landskabelige placering midt i nutidens pulserende storby er helt unikt og vil give nye dimensioner til oplevelsen af Odense. Både for de mange lokale, der hver dag passerer stedet, og for byens turister, siger forskningsleder Mads Runge fra Museum Odense i en pressemeddelelse.



Lysinstallationen, der hedder “Det der var og det der er”, består af 230 reflekterende flag og vil gøre Odenses borgere og forbipasserende opmærksomme på det, der ligger gemt under jorden, beskriver Museum Odense.

Foruden installationen skal der også være en folkefest i parkområdet omkring Nonnebakken. Folkefesten finder sted fra klokken 12 – 20 lørdag den 30. september og vil være gratis at deltage i. Til folkefesten skal der laves en menneskekæde, der skal vise hele ringborgens omkreds.

På området mod åen bliver der i dagens anledning etableret en markedsplads befolket med boder og telte fra Jernalderlandsbyen i Odense. Her kan man se forskellige former for håndværk som nålebinding og træskærerarbejde. I løbet af eftermiddagen kan man møde landsbyens handlende, og om aftenen kan man møde ringborgenes soldater, som fordriver tiden med spil og druk. Museum Odense fortæller om Odenses vikingehistorie, og man kan gå med på den nye 13 kilometer lange vikingevandrerute, der også indvies denne dag, skriver museet om dagen.