Klokken 14.49 tikkede der en anmeldelse ind til Fyns Politi om, at der var brand i en knallert på Østergade 57 - lige ved Bykirken i det centrale Odense.

Det bekræfter vagtchefen ved Fyns Politi over for TV 2 Fyn. Af billeder fra stedet fremgår det, at der var kraftig ild-og røgudvikling.

Hvorvidt der er tale om en påsat brand, eller om knallertbranden er antændt af sig selv eller ved et uheld er endnu ukendt.