Se billederne: Nu brændes det sidste kul på Fynsværket

I dag bliver der lukket ned for kulfyring på Fynsværket. Det sker efter flere års tilløb.

Fynsværkets kommunale ejere - Odense Kommune og Nordfyns Kommune - ønsker at være CO2-neutrale i 2030. Men af hensyn til forsyningssikkerheden, på grund af krigen i Ukraine og stigende energipriser, har de udskudt nedlukningen af kulblokken til nu her i foråret 2024.



Finansminister Nicolai Wammen (S) var i dag forbi det store kraftværk for at trykke på knappen, der udgiver kul, for sidste gang.

- Det er en kæmpe dag for den grønne omstilling i Danmark, fastslår han.

Fynsværket har levet cirka en procent af Danmarks samlede CO2-udslip.