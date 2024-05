Se den unikke video - derfor kom capo ned til OB-spillerne

Det kan måske undre, hvorfor OB-fanklubbens stemningsindpisker - capoen - stod og talte med spillerne inde på grønsværen, efter klubbens nedrykning var en realitet. Men videomateriale fra TV 2 Fyn viser hændelsesforløbet op til, at capoen udtrykte fansenes støtte til spillerne og klubben.

På et tidspunkt har OB-profilen Bashkim Kadrii taget ophold foran capotårnet, da man i videoen ser capoen hoppe ned ved siden af. Her står de og taler lidt, inden Kadrii går hen til resten af truppen.

Hvad der helt præcist bliver sagt, er svært at tyde, men capoen bliver efterfølgende kaldt hen til truppen og trænerstaben, hvor han får lov til at sige et par ord. Det kan du læse mere om her.