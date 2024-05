Jernbanegade centralt i Odense skal ombygges til gågade med cyklister, og det arbejde blev sat i gang onsdag morgen.

- Vi skal gøre mere plads til, at der kan være grønt, der kan være mennesker, og at der kan være cykler. På den måde prioriterer vi de bløde trafikanter lidt højere. Det tror jeg egentlig godt, bilister kan have forståelse for, siger Tim Vermund (A), rådmand for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense.

Arbejdet står på fra den 29. maj til den 21. juni.