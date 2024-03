Sort dag i Odense Zoo: Løveunger aflivet efter få uger

En overordentlig trist nyhed er her til formiddag rullet ind fra Odense Zoo. De har været nødsaget til at aflive to af deres løveunger, eftersom de ikke fik mælk nok af deres mor, hvilket resulterede i, at ungerne ikke voksede, som de skulle.

Det skriver Odense Zoo på Facebook.

Tilbage i februar kunne Odense Zoo ellers glædeligt meddele, at den var blevet to løveunger rigere. Løvemor Kenya havde født de to hununger, og på det tidspunkt så alt godt ud.

Ifølge dyrelæge Steffen Knold er det ikke unormalt, at en førstegangsfødende løve kan have problemer med at levere den fornødne mælk, og han fastslår, at løveungerne ville dø af udmagring, hvis ikke Odense Zoo havde hjulpet dem på vej.