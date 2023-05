Statsministeren besøger folkeskole i Odense

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøger onsdag en folkeskole i Odense.

Her skal statsministeren snakke med en 9. klasse med fokus på sociale medier, trivsel og digital mobning. Noget som Mette Frederiksen også havde fokus på ved tirsdagens spørgetime i Folketinget.

Her sagde statsministeren, at hun tror, at der er en "meget, meget stor" sammenhæng mellem mobiltelefonen og det faktum, at rekordmange børn mistrives lige nu.

Formand for Danske Skoleelever Marie Holt Hermansen vil også være tilstede ved dagens besøg.