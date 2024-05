Stor redningsaktion ved Odense Å

Det helt store kavaleri blev rullet ud, efter en klapvogn blev spottet i Odense Å ved De Hemmelige Haver torsdag eftermiddag.

- Vi modtager anmeldelsen via 112 og rykker ud til stedet med både ambulance, dykkerbil og brandbil, oplyser indsatsleder hos Beredskab Fyn Kenny Christensen til TV 2 Fyn.

Beredskab Fyn var på stedet klokken 14.02 torsdag.

Heldigvis skulle det vise sig, at der var tale om falsk alarm.

- Vi sender en dykker i åen, men efter fire minutter kan vi konstatere, at der ikke er tale om en ulykke, siger indsatslederen og tilføjer, at en beboer desuden henvendte sig til beredskabet og oplyste, at nogle drenge havde leget med klapvognen onsdag, hvorved den var havnet i åen.

- Og vi er selvfølgelig meget glade for, at det bare er drengestreger, lyder det videre.

Klapvognen skulle angiveligt have stået ved åbredden i flere måneder forinden.