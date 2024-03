Har du lyst til at se et af flådens største og mest slagkraftige krigsskibe på nært hold og indefra, så har du snart chancen for det.

Fregatten Peter Willemoes lægger til kaj i Odense indre havn og holder åbent skib for alle interesserede borgere 2.-5. maj. Det skriver Fyens Stiftstidende. Det er fem år siden sidst, at fregatten var i Odense.