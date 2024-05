Tinderbox tæt på udsolgt - forventer 50.000 gæster

Billetsalget til Tinderbox går ifølge arrangørerne bag forrygende, og man regner med at kunne melde udsolgt allerede inden festivalen går i gang.

- Det er gået rigtig stærkt med billetsalget i år, og vi er taknemmelige for den store opbakning. Det betyder også, at vi netop i dag har kunnet fortælle, at der kun er få partoutbilletter tilbage til Tinderbox 2024, skriver festivalens presseafdeling til TV 2 Fyn.

Der er udsigt til at slå 2022-rekorden på 48.000 gæster til den tre dage lange festival i Odense. Arrangøren regner nemlig med at få 50.000 gæster ind på pladsen.

En måned før startskuddet til festen melder festivalen samtidig, at der også er styr på frivilligsituationen, så det praktiske kan gå op. Tilbage er der med andre ord blot at glæde sig til festivalens program.

- Foruden at vi i år har en række artister på plakaten, der aldrig har gæstet Odense før, præsenterer vi også et nyt område ved navn Fluxo, som er tiltænkt en lille, festlig pause. Derudover er Tinderbox kendt for altid at byde på en række sjove overraskelser, som gemmer sig i alle hjørner og afkroge af pladsen – og i år bliver ingen undtagelse, skriver Tinderbox.